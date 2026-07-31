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Россия ударила по заводу американского производителя

00:28 1365

Россия впервые ударила по заводу американского производителя дронов в Киеве, пишет The Guardian.

Во время одной из недавних атак на украинскую столицу под удар попало предприятие американской компании Terminal Autonomy, где выпускали ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

Эти дроны с ИИ-наведением: даже если связь теряется или беспилотник попадает под воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы, он продолжает полет и самостоятельно поражает цель.

По данным The Guardian, погибших в результате удара нет. Издание отмечает, что это первый известный случай, когда РФ атаковала предприятие американской оборонной компании на территории Украины.

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