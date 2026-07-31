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Остановился еще один крупный российский нефтезавод

01:42 409

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, один из крупнейших в стране, остановил переработку сырой нефти после атаки дронов.

Работу завода остановили в среду, 29 июля. По словам двух источников Reuters в отрасли, простой может занять около двух недель.

После незапланированной остановки для восстановления перерабатывающих операций требуется значительное время — приходится повторно запускать первичные и вторичные установки, корректировать технологические процессы и восстанавливать спецификации качества продукции.

Роснефть, которой принадлежит завод, на запрос Reuters не ответила.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти. Это около 4,9% общего объема переработки нефти в России. В том же году завод произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного горючего и 4,3 миллиона тонн мазута.

Несмотря на остановку переработки, на четверг завод продолжал продавать нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарной бирже. Данные биржи показали, что к продаже были выставлены объемы бензина и дизельного топлива.

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