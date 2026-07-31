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Аль-Хелаифи вместо Инфантино

02:11 646

Швейцарец Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В следующем году он может переизбраться на новый срок. Но, по данным издания, европейские футбольные чиновники хотят бросить ему вызов и рассматривают катарского спортивного функционера, президента французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассера аль-Хелаифи в качестве потенциального кандидата на пост президента ФИФА.

Издание называет аль-Хелаифи «самым влиятельным бизнесменом в европейском футболе». Ему 52 года. Кроме ПСЖ, он также возглавляет Ассоциацию европейских клубов и является председателем крупной медиаимперии beIN. Представитель аль-Хелаифи заявил, что у него «абсолютно нет амбиций, намерений или интереса к роли в ФИФА».

Источники издания говорят, что кандидатура аль-Хелаифи может найти поддержку среди европейцев, главное его убедить.

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