С кем сыграет «Карабах», если одолеет киевское «Динамо»?

Проиграв по пенальти болгарскому ЦСКА во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы, « Карабах » продолжит свой еврокубковый путь в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. Здесь соперником команды Гурбана Гурбанова будет киевское «Динамо».

6 августа команды должны сыграть в польском Люблине, где украинская команда проводит свои домашние матчи, а 13 августа - в Баку.

При этом жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций состоится до этих игр - 3 августа. Пара «Динамо» - «Карабах» благодаря высокому рейтингу азербайджанской команды (42,750) будет «сеяной».

«Карабаху» в случае победы над киевлянами в раунде плей-офф могут достаться:

«Хетафе» (Испания);

победители следующих пар 3-го квалификационного раунда Лиги конференций:

«Риека» (Хорватия) - «Ильвес» (Финляндия)

«ЧФР Клуж» (Румыния) - «Тромсе» (Норвегия)

ХИК (Финляндия) — «Мотеруэлл» (Шотландия)

«Твенте» (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия)

РФШ (Латвия) — «Яблонец» (Чехия)

«Бранн» (Норвегия) — «Аполлон» (Кипр)

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Хайдук» (Хорватия)

«Шкендия» (Северная Македония) — «Хайберниан» (Шотландия)

«Аустрия» (Австрия) — «Бейтар» (Израиль)

«ГКС Катовице» (Польша) — «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль)

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Интер» (Финляндия)

«Норшелланд» (Дания) — «Валюр» (Исландия)

«Ауда» (Латвия) — «Динамо» (Тирана, Албания);

а также проигравшие в парах 3-го квалификационного раунда Лиги Европы:

«Бенфика» (Португалия) — «Хартс» (Шотландия)

«Бешикташ» (Турция) — «Градец-Кралове» (Чехия)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Гурник» (Польша)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — ЦСКА (Болгария).

Как видим, может случиться так, что «Карабаху» придется вновь играть против софийского ЦСКА. Из всего списка, конечно, выделяется испанский «Хетафе». Также хочется верить, что такие команды, как «Бенфика» и «Бешикташ» не оступятся в 3-м раунде и не станут потенциальными соперниками «Карабаха».