Азербайджан опередил Францию в рейтинге УЕФА и поднялся на 6-е место. Как такое возможно?

Таким образом, в этом сезоне Азербайджан уже набрал 2,625 балла и поднялся по данному показателю на 6-е место! Выше только Испания, Италия, Германия, Англия и Португалия.

«Зиря», «Нефтчи» и « Карабах », хоть и не смогли пройти своих соперников, принесли Азербайджану еще 2 очка (победа и две ничьи), что при делении на общее количество клубов от страны равно 0,500 балла.

Важно отметить, что клубы Испании, Италии, Германии, Англии и Франции пока не вступили в борьбу в нынешнем еврокубковом сезоне. Те баллы, которые у этих стран уже имеются, они получили в счет будущих бонусов за автоматическое попадание их команд в основной этап Лиги чемпионов.

Понятно, что 6-е место Азербайджана в рейтинге нынешнего сезона - явление временное. Но это не отменяет того факта, что это самый удачный старт наших команд в еврокубках за все время.

Из 2,625 балла 1 балл (или 4 очка) принес «Сабах», 0,750 балла - «Карабах», 0,625 - «Зиря», 0,250 - «Нефтчи».

Что касается официального рейтинга УЕФА, охватывающего последние пять сезонов, то тут все без изменений. Азербайджан с 21,187 балла занимает 26-е место. Оставшиеся в еврокубках «Сабах» и «Карабах» постараются обойти в таблице Словению (22,468) и Израиль (22,125), занимающих 24-е и 25-е места соответственно. При этом важно не подпустить к себе Словакию (19,875) и Болгарию (19,562), идущих на 27-й и 28-й позициях.

В клубном рейтинге на данный момент «Карабах» с 35,750 балла занимает 60-е место. «Сабах» (8,500) располагается на 193-й строчке. Вылетевшие из Лиги конференций «Зиря» (7,000) и «Нефтчи» (6,000) идут на 217-м и 237-м местах соответственно.