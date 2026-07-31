Азербайджан и Кыргызстан — союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

31 июля состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе азербайджанского государства орден «Манас» 1-й степени. Президент Ильхам Алиев вручил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову орден «Гейдар Алиев». После Ильхам Алиев и Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы.

* * * 09:14 При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. Согласно сообщению официального главы азербайджанского государства, президенты двух стран подписали «Решение 3-го заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой»

* * * 08:40 Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость, заявил президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата. «Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: «Каждый обретенный друг является даром небес». С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», - сказал Садыр Жапаров. Глава кыргызского государства также отметил, что Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Садыр Жапаров указал, что это взаимодействие основано на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения: «Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед».

* * * 08:28 Азербайджан и Кыргызстан поднимают уровень своих отношений до союзнического, сказал президент Ильхам Алиев на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата. «Это высший уровень взаимодействия», - указал глава азербайджанского государства.

* * * 08:21 Президент Ильхам Алиев, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата, отметил успешное развитие связей Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере. «Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере: Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Дни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые более полно раскрывают и творческий потенциал наших народов», сказал глава азербайджанского государства подчеркнул: Президент Алиев также отметил, что принято решение об увеличении средств Кыргызско-Азербайджанского фонда развития: «Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям».

* * * 08:16 В городе Чолпон-Ата с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова проходит 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. Выступая на заседании, Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха: «Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана».

* * * 07:57 В кыргызском городе Чолпон-Ата состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызской Республике. На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.