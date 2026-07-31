Азербайджан и Кыргызстан — союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

31 июля состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе азербайджанского государства орден «Манас» 1-й степени. Президент Ильхам Алиев вручил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову орден «Гейдар Алиев».
После Ильхам Алиев и Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы.
* * * 09:14
При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.
Согласно сообщению официального главы азербайджанского государства, президенты двух стран подписали «Решение 3-го заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой»
* * * 08:40
Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость, заявил президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
«Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: «Каждый обретенный друг является даром небес». С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», - сказал Садыр Жапаров.
Глава кыргызского государства также отметил, что Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Садыр Жапаров указал, что это взаимодействие основано на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения: «Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед».
* * * 08:28
Азербайджан и Кыргызстан поднимают уровень своих отношений до союзнического, сказал президент Ильхам Алиев на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
«Это высший уровень взаимодействия», - указал глава азербайджанского государства.
* * * 08:21
Президент Ильхам Алиев, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата, отметил успешное развитие связей Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере.
«Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере: Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Дни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые более полно раскрывают и творческий потенциал наших народов», сказал глава азербайджанского государства подчеркнул:
Президент Алиев также отметил, что принято решение об увеличении средств Кыргызско-Азербайджанского фонда развития: «Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям».
* * * 08:16
В городе Чолпон-Ата с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова проходит 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.
Выступая на заседании, Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха: «Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана».
* * * 07:57
В кыргызском городе Чолпон-Ата состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызской Республике.
На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал военнослужащих Кыргызской Республики. Главы государств прошли вдоль строя почетного караула.
Президенту Ильхаму Алиеву были представлены государственные и правительственные представители Кыргызстана, а Президенту Садыру Жапарову — члены азербайджанской делегации.
Под звуки военного марша почетный караул прошел торжественным маршем перед президентами. Главы государств сделали официальную совместную фотографию.
После состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.