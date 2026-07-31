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Трамп объявил об «историческом соглашении»

09:06 663

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении «исторического соглашения» о полном разоружении движения ХАМАС, назвав это важнейшим шагом к формированию нового палестинского правительства в секторе Газа.

«…Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США поблагодарил за содействие посредников из Египта, Катара и Турции. По словам Трампа, разоружение ХАМАС и союзных ему палестинских группировок должно проходить поэтапно.

Высокопоставленные представители ХАМАС подтвердили агентству AFP, что соглашение с США достигнуто. При этом Израиль пока не давал комментариев по этому вопросу.

Переговоры о реализации второго этапа плана США по прекращению конфликта в секторе Газа ведутся в Египте несколько недель, отмечает AFP. Кроме разоружения ХАМАС, второй этап подразумевает поэтапный вывод израильской армии из сектора Газа. После прекращения боевых действий управление территорией должен взять на себя палестинский технократический комитет, созданный американским Советом мира.

Израиль ранее требовал разоружения ХАМАС как необходимого условия для дальнейшей деэскалации.

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