Иран атаковал Кувейт

Армия Ирана заявила о нанесении ударов по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

Атака была совершена дронами-камикадзе несколько часов назад. Иранские военные продолжают ответные действия на фоне обмена ударами с США.

Авиабаза Ахмад-аль-Джабер является одной из ключевых военных баз США в регионе. Она используется для размещения истребителей и систем ПВО.

В сообщении армии Ирана не уточняется, был ли нанесен ущерб американской технике. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

До этого КСИР уже заявлял об ударах по американским объектам в Иордании и Кувейте. Тегеран называет эти действия ответом на атаки США.

Пентагон пока не комментировал инцидент. В регионе сохраняется высокая напряженность.