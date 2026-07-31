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Украина снова ударила в России по складам Wildberries и нефтезаводам

09:29 105

В ночь на 31 июля украинские беспилотники массированно атаковали Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», — отметил губернатор.

Кроме этого, повреждения получил многоквартирный дом в Волгограде и частный в Красноармейском районе. Пять человек были госпитализированы.

В Wildberries сообщили, что под удар попал логистический центр компании. «Возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

По сообщению Astra, вторым объектом, подвергшимся атаке, стал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Завод способен перерабатывать 14,8 млн тонн нефти в год. До этого дроны били по нему в конце мая, после чего предприятие приостанавливало работу.

Также прошедшей ночью украинские беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщали о взрывах. По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. Беспилотники атаковали этот склад 23 июля, но не причинили серьезного ущерба.

Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ.

Накануне, 30 июля, украинские беспилотники атаковали три склада Wildberries: в Пензенской области, Удмуртии и Пермском крае. На всех объектах возникли пожары. Пострадал один сотрудник логистического центра под Пензой. ВСУ начали бить по складам крупнейшего российского маркетплейса 18 июля и за последние две недели атаковали как минимум 18 распределительных центров. Из строя было выведено более 15% всех складских мощностей компании.

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