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Азербайджанская нефть растет в цене

10:06 547

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,39 доллара, или на 0,4%, и составила 98,58 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 98,19 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.

*** 09:43

Цены на нефть снизились на сигналах о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,91%, до $87,33 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на бирже NYMEX на 2,09%, до $81,84 за баррель.

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