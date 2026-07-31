Азербайджанская нефть растет в цене

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,39 доллара, или на 0,4%, и составила 98,58 доллара США.

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Цены на нефть снизились на сигналах о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,91%, до $87,33 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на бирже NYMEX на 2,09%, до $81,84 за баррель.