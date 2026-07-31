Азербайджанская нефть растет в цене

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,39 доллара, или на 0,4%, и составила 98,58 доллара США.
Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 98,19 доллара США.
Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.
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Цены на нефть снизились на сигналах о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,91%, до $87,33 за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на бирже NYMEX на 2,09%, до $81,84 за баррель.