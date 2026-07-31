Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке

«При принятии решения о параметрах процентного коридора были учтены динамика фактической и прогнозируемой инфляции, а также процессы, происходящие на внутреннем финансовом рынке. С одной стороны, пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения обуславливает ужесточение денежно-кредитной политики, однако, с другой стороны, значительное превышение предложения над спросом на валютном рынке поддерживает мягкую денежно-кредитную политику. Взаимное уравновешивание этих факторов обуславливает сохранение параметров процентного коридора без изменений», — говорится в сообщении ЦБА.

Информация о следующем решении относительно параметров процентного коридора будет обнародована 23 сентября.