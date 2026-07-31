Лукашенко отправляет «тунеядцев» на «перевоспитание» в армию

Власти Беларуси начнут отправлять не справляющихся со своей работой аграриев на военно-воспитательные сборы продолжительностью два-три месяца. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

По его словам, такие меры коснутся нерадивых крестьян, которых «проверят на другой» работе. «Нормальной мужской и женской работе — в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе», — сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в Брестскую область. Он пояснил, что власти не ставят целью «пугнуть кого-то» или восполнить ряды вооруженных сил.