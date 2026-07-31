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Лукашенко отправляет «тунеядцев» на «перевоспитание» в армию

09:57 654

Власти Беларуси начнут отправлять не справляющихся со своей работой аграриев на военно-воспитательные сборы продолжительностью два-три месяца. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

По его словам, такие меры коснутся нерадивых крестьян, которых «проверят на другой» работе. «Нормальной мужской и женской работе — в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе», — сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в Брестскую область. Он пояснил, что власти не ставят целью «пугнуть кого-то» или восполнить ряды вооруженных сил.

О возможной отправке в армию белорусов, которые не выполняют рабочие обязанности или нарушают трудовую дисциплину в период уборочной кампании, Лукашенко заявлял в начале прошлой недели во время правительственного совещания. Он говорил, что таких граждан будут передавать в распоряжение сил специальных операций, «по моему приказу рассредоточенных по украинской границе». После этого глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой сообщал, что Лукашенко поручил «незамедлительно» обеспечить «железную дисциплину» при уборке урожая. По его словам, «нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи» будут направляться в распоряжение Минобороны страны.

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