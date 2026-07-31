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Атаки на Украину: в Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, в Харькове – удар по почтовому терминалу

10:31 345

В результате атаки на Днепропетровскую область два человека погибли, три пострадали. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным спасателей, российские военные атаковали Никопольский, Днепровский, Павлоградский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

В результате атаки повреждены здания предприятия пищевой промышленности, сельского совета, учебного заведения, частные дома и магазины.

В Никопольском районе два человека погибли, еще три пострадали, уточнили в ГСЧС Украины.

Под Харьковом атакован почтовый терминал.

Российские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по почтовому терминалу в пригороде Харькова, информации о пострадавших не поступало, написал в телеграме глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Произошло возгорание грузового автомобиля», — сообщил он.

Российские военные не первый месяц атакуют логистический терминал украинской компании «Новой почты».

В ВСУ заявили о более 250 сбитых за ночь дронах.

Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину 255 беспилотниками, к 08:00 (09:00 по Баку) «сбито/подавлено» 195 из них, заявили Воздушные силы ВСУ.

«Зафиксировано попадание» 22 ударных БПЛА в 14 точках, а также падение обломков, сообщили украинские военные, предупредив, что атака продолжается.

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