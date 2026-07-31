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Трамп готов договариваться с Ираном, но есть условие…

NYP
10:39 452

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника.

«Это основа для любых переговоров: они начинаются с прекращения огня, и оно [прекращение огня] должно начинаться с Ирана», — заявил собеседник NYP.

По его словам, президент Иран Масуд Пезешкиан и глава иранского МИДа Аббас Аракчи открыты к дипломатическому решению конфликта, однако Корпус стражей исламской революции (КСИР) «выходит из-под контроля» и продолжает наносить удары.

«Иранское руководство обязано навести порядок в своем доме. <...> Президент [Трамп] ясно дал понять, что он хочет, чтобы сделка была заключена как можно скорее. Но если иранцы собираются продолжать атаковать корабли, базы США, союзников в Персидском заливе, то за это придется заплатить определенную цену», — заключил американский чиновник.

Взаимные удары США и Ирана возобновились в начале июля. По данным Axios, 24 июля Трамп распорядился не проводить новые атаки. В ответ армия Ирана сообщила о прекращении ударов по американским военным объектам в регионе. В ночь на 30 июля американские военные возобновили атаки после того, как Иран выпустил ракеты в сторону американской базы в Иордании.

27 июля официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников. На следующий день в иранском МИД заявили, что Иран отклонил предложение США на переговорах из-за чрезмерных требований американской стороны.

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