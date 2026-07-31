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Сошла лавина. Пропали десять альпинистов

10:42 482

На горе Броуд-Пик (8 047 м) в Пакистане произошел сход лавины, после которого перестала выходить на связь группа из десяти альпинистов. Среди пропавших — известный непальский высотник Нирмал Пурджа. Об этом пишет The Tourism Times со ссылкой на представителей экспедиции.

По данным местных властей, лавина сошла накануне, когда группа двигалась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину. В состав экспедиции, уточнил руководитель Seven Summit Treks Чханг Дава, помимо Пурджи входили американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида, а также четыре шерпа.

В альпинистском клубе Пакистана сообщили о начале совместной с властями поисково-спасательной операции. К поискам могут привлечь вертолеты и другие имеющиеся ресурсы.

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