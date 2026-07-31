Прогноз по инфляции в Азербайджане

Согласно предыдущим прогнозам ЦБА, годовая инфляция в стране ожидалась на уровне 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году.

Годовая инфляция в Азербайджане, согласно обновленному базовому сценарию Центрального банка (ЦБА), на 2026 год прогнозируется на уровне 6,1%, на 2027 год — 5,8%. Об этом сообщили в ЦБА.

Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения в основном обусловлен активизацией воздействия прямых и косвенных внешних факторов, которые не носят устойчивого характера в среднесрочной перспективе.

Центробанк указывает, что 12-месячная инфляция в Азербайджане составляет 5,8% и находится в целевом диапазоне. При этом годовая базовая инфляция на конец июня равна 5,5%.

Согласно ожиданиям ЦБА, годовая инфляция со второй половины 2027 года вернется к целевому показателю.

«В условиях усложняющейся глобальной геополитической обстановки риск роста цен на энергоносители и продовольствие и тем самым расширения импорта инфляции из стран — торговых партнеров Азербайджана остается высоким. При этом вероятность того, что факторы внутреннего спроса будут создавать инфляционное давление на фоне текущей фискальной и денежно-кредитной политики, невысока», — подчеркивает ЦБА.