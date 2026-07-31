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Трамп похвалил британского премьера

11:08 84

Президент США Дональд Трамп похвалил премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который намекнул на возможность добычи нефти и газа в Северном море. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Ранее глава британского правительства подчеркнул, что Лондон «не может игнорировать» природные ресурсы Северного моря. Стоит отметить, что добыча газа и нефти в Северном море – это шаг, к которому неоднократно призывал Трамп.

«Единственное, что, кажется, звучит громко и четко, – это то, что он [Бернем] хочет сделать свою страну богатой, и он знает, что может это сделать, открыв добычу нефти в Северном море», – сказал Трамп.

Американский президент убежден, что премьер-министр Великобритании в конце концов пойдет на такой шаг. 

«Если бы Стармер сделал это, он бы сейчас не сидел дома и не смотрел телевизор», – добавил Трамп.

Ранее президент США, комментируя кандидатуру нового премьера Великобритании, предположил, что преемник Стармера не откроет Северное море для добычи нефти.

Также сообщалось, что назначение Эда Милибенда на пост министра иностранных дел Великобритании может вызвать беспокойство в Белом доме и потенциально грозит конфликтом с Вашингтоном. Милибенд, занимая пост министра энергетики, блокировал выдачу новых лицензий на бурение нефти и газа в Северном море, что было постоянным поводом для жалоб президента США Дональда Трампа на Великобританию.

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