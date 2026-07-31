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Теперь и у Азербайджана есть свой Fantasy

Эльмир Алиев, отдел спорта
11:10 1417

Сегодня АФФА представила проект APL Fantasy для любителей азербайджанского футбола.

Фэнтези-футбол - игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях, и в зависимости от актуальной статистики своих выступлений набирают зачетные баллы. 

Впервые концепция фэнтези-футбола была представлена широкой публике в 1991 году в Англии. Национальную известность игра приобрела в ходе первого сезона (1992/93) английской Премьер-лиги.

Мероприятие открыл генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.

«Сегодня знаменательный день. Презентуем важный инструмент для популяризации азербайджанского футбола, - говорит генсек. - Болельщики давно ждали фэнтези-игру, посвященную нашей Премьер-лиге. Это увеличит интерес к нашему чемпионату.

Известно, что 15 тысяч человек из Азербайджана играют в английскую Премьер-лигу. Теперь ждем, что эти люди и, конечно, не только они будут играть и в азербайджанский фэнтези. Хотим привлечь в азербайджанский футбол новых болельщиков».

Представитель ПФЛ Эльгиз Аббасов отметил, что Лига и клубы положительно восприняли идею фэнтези. Он напомнил, что чемпионат страны стартует 14 августа.

Далее автор проекта Зия Аскеров рассказал о правилах игры.

«Заходить в свой аккаунт можно через сайт или приложение, - говорит он. - У каждого есть возможность создать две команды. Можно выбрать 15 игроков, но не больше трех футболистов из одного клуба. Голы, забитые выбранными игроками, приносят очки участнику. Победителей ждут призы. В фэнтези, посвященный английской Премьер-лиге, играют 13 млн человек. Посмотрим, сколько будут играть у нас».

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