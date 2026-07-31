Крупный пожар во Владивостоке

Утром в пятницу, 31 июля, в российском городе Владивостоке, на улице Днепровской, вспыхнул крупный пожар на складе бытовой техники DNS.

Как пишут российские СМИ, пожар был локализован на площади около пяти тысяч квадратных метров.

В компании считают «маловероятным», что пожар произошел из-за «стороннего воздействия».

«Ущерб большой, точная сумма уточняется, и это займет какое-то время. Причины возгорания будут определять специалисты. На данный момент версия стороннего воздействия представляется маловероятной», — заявил глава DNS Дмитрий Алексеев.