Обыски у племянника Карапетяна

В Армении проходят обыски в доме Нарека Карапетяна — члена политсовета оппозиционного блока «Сильная Армения» и племянника российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом информирует пресс-служба оппозиционного объединения.

Представители политсилы заявили, что силовики пришли к Карапетяну рано утром, и пообещали в ближайшее время опубликовать официальное заявление по поводу происходящего.

Ранее армянская прокуратура завела уголовное дело в отношении оппозиционера. Нарека Карапетяна подозревают в отмывании денежных средств и принуждении граждан к участию в митингах и собраниях.