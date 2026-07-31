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Обыски у племянника Карапетяна

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11:25 541

В Армении проходят обыски в доме Нарека Карапетяна — члена политсовета оппозиционного блока «Сильная Армения» и племянника российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом информирует пресс-служба оппозиционного объединения.

Представители политсилы заявили, что силовики пришли к Карапетяну рано утром, и пообещали в ближайшее время опубликовать официальное заявление по поводу происходящего.

Ранее армянская прокуратура завела уголовное дело в отношении оппозиционера. Нарека Карапетяна подозревают в отмывании денежных средств и принуждении граждан к участию в митингах и собраниях.

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