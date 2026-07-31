Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35

На фоне обещания президента США Дональда Трампа передать Турции американские истребители F-35 Госдеп сообщил, что Анкара юридических условий сделки все еще не выполнила. Среди условий был отказ от купленных Турцией у России зенитных ракетных систем С-400.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо Госдепа.
Телеканал пишет, что американское законодательство запрещает передачу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара не избавится от российских С-400 и связанного с ними оборудования. Также турецкие власти по требованию США должны пообещать не закупать их впредь и выполнить оставшиеся сертификационные требования, установленные Конгрессом.
В июле Трамп заявил, что Турция получит американские истребители пятого поколения.
Анкара была исключена из программы F-35 в 2019 году после покупки российских комплексов С-400. Вашингтон ввел санкции против Анкары, а Конгресс запретил продажу истребителей, пока Турция сохраняет у себя российские системы ПВО.