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Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35

11:34 883

На фоне обещания президента США Дональда Трампа передать Турции американские истребители F-35 Госдеп сообщил, что Анкара юридических условий сделки все еще не выполнила. Среди условий был отказ от купленных Турцией у России зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо Госдепа.

Телеканал пишет, что американское законодательство запрещает передачу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара не избавится от российских С-400 и связанного с ними оборудования. Также турецкие власти по требованию США должны пообещать не закупать их впредь и выполнить оставшиеся сертификационные требования, установленные Конгрессом.

В июле Трамп заявил, что Турция получит американские истребители пятого поколения.

Анкара была исключена из программы F-35 в 2019 году после покупки российских комплексов С-400. Вашингтон ввел санкции против Анкары, а Конгресс запретил продажу истребителей, пока Турция сохраняет у себя российские системы ПВО.

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