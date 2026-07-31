Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35

На фоне обещания президента США Дональда Трампа передать Турции американские истребители F-35 Госдеп сообщил, что Анкара юридических условий сделки все еще не выполнила. Среди условий был отказ от купленных Турцией у России зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо Госдепа.