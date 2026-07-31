USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Пластический хирург и анестезиолог бакинской клиники получили сроки

Инара Рафикгызы
11:42 900

В Насиминском районном суде завершилось судебное разбирательство по уголовному делу о пациентке, впавшей в кому во время операции по ринопластике, проведенной пластическим хирургом Ягубом Асади и анестезиологом Джамилей Алиевой.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на судебном заседании под председательством судьи Анара Ибадзаде.

Обвиняемые были приговорены к 3 годам лишения свободы и двухлетнему запрету на занятие медицинской практикой.

Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении поселкового типа (в колонии-поселении). Гражданский иск был частично удовлетворен. С учетом ранее выплаченных обоими ответчиками компенсаций было решено взыскать в пользу потерпевшей 14 тысяч манатов с Ягуба Асади и 61 тысячу манатов с Джамили Алиевой.

Отметим, что инцидент произошел 30 апреля прошлого года. 34-летняя Нигар Будаглы, перенесшая ринопластику в столичной клинике MedAura, впала в кому. Согласно обвинению, она потеряла здоровье и в настоящее время прикована к постели.

После обращения матери молодой женщины в прокуратуру Насиминского района, к уголовной ответственности были привлечены пластический хирург Ягуб Асади и анестезиолог Джамиля Алиева. Им предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). В качестве меры пресечения для них была избрана подписка о невыезде.

BP продает активы в Северном море
BP продает активы в Северном море
12:51 35
Иран попросил, ХАМАС отказал
Иран попросил, ХАМАС отказал
12:48 107
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
12:49 81
Зеленский озвучил потери России
Зеленский озвучил потери России
12:23 638
Алиев: Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономический регион
Алиев: Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономический регион добавлены фото; обновлено 12:22
12:22 440
Пластический хирург и анестезиолог бакинской клиники получили сроки
Пластический хирург и анестезиолог бакинской клиники получили сроки
11:42 901
Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35
Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35
11:34 884
Теперь и у Азербайджана есть свой Fantasy
Теперь и у Азербайджана есть свой Fantasy
11:10 1424
Атаки на Украину: в Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, в Харькове – удар по почтовому терминалу
Атаки на Украину: в Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, в Харькове – удар по почтовому терминалу
10:31 646
Какие документы подписали Азербайджан и Кыргызстан
Какие документы подписали Азербайджан и Кыргызстан добавлены фото
10:25 1056
Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке
Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке
10:12 1617

ЭТО ВАЖНО

BP продает активы в Северном море
BP продает активы в Северном море
12:51 35
Иран попросил, ХАМАС отказал
Иран попросил, ХАМАС отказал
12:48 107
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
12:49 81
Зеленский озвучил потери России
Зеленский озвучил потери России
12:23 638
Алиев: Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономический регион
Алиев: Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономический регион добавлены фото; обновлено 12:22
12:22 440
Пластический хирург и анестезиолог бакинской клиники получили сроки
Пластический хирург и анестезиолог бакинской клиники получили сроки
11:42 901
Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35
Несмотря на заявления Трампа: США не готовы передать Турции F-35
11:34 884
Теперь и у Азербайджана есть свой Fantasy
Теперь и у Азербайджана есть свой Fantasy
11:10 1424
Атаки на Украину: в Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, в Харькове – удар по почтовому терминалу
Атаки на Украину: в Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, в Харькове – удар по почтовому терминалу
10:31 646
Какие документы подписали Азербайджан и Кыргызстан
Какие документы подписали Азербайджан и Кыргызстан добавлены фото
10:25 1056
Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке
Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке
10:12 1617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться