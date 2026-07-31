Пластический хирург и анестезиолог бакинской клиники получили сроки

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на судебном заседании под председательством судьи Анара Ибадзаде.

В Насиминском районном суде завершилось судебное разбирательство по уголовному делу о пациентке, впавшей в кому во время операции по ринопластике, проведенной пластическим хирургом Ягубом Асади и анестезиологом Джамилей Алиевой.

Обвиняемые были приговорены к 3 годам лишения свободы и двухлетнему запрету на занятие медицинской практикой.

Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении поселкового типа (в колонии-поселении). Гражданский иск был частично удовлетворен. С учетом ранее выплаченных обоими ответчиками компенсаций было решено взыскать в пользу потерпевшей 14 тысяч манатов с Ягуба Асади и 61 тысячу манатов с Джамили Алиевой.

Отметим, что инцидент произошел 30 апреля прошлого года. 34-летняя Нигар Будаглы, перенесшая ринопластику в столичной клинике MedAura, впала в кому. Согласно обвинению, она потеряла здоровье и в настоящее время прикована к постели.

После обращения матери молодой женщины в прокуратуру Насиминского района, к уголовной ответственности были привлечены пластический хирург Ягуб Асади и анестезиолог Джамиля Алиева. Им предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). В качестве меры пресечения для них была избрана подписка о невыезде.