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В Украине намекнули на скорые удары по Ozon

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12:00 713

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди («Мадьяр») намекнул, что теперь под удар украинских БПЛА могут попадать не только склады Wildberries, но и Ozon.

«Концентрация озона на фоне неурожая дикой ягоды превышает критическую норму. Фиолетовый куст, общипанный «Волелюбивой Украинской Птицей», отравляется токсичным озоном, превращается в хворост, меняет цвет и сбрасывает плоды», — написал он в своем Telegram-канале.

Этим утром украинские беспилотники впервые пытались атаковать склад Ozon под Казанью, сообщают местные паблики. Дрон был направлен в сторону здания логистического комплекса, из-за чего сотрудники начали экстренно покидать территорию. Ранее склады Ozon не становились целями подобных атак.

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