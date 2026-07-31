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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Алиев: Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономический регион

добавлены фото; обновлено 12:22
12:22 441

Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, сказал президент Ильхам Алиев на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

Глава государства отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день он посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, его коллеги из центральноазиатских государств находились с визитом в Азербайджане 26 раз: «Эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион».

Президент Алиев также заявил, что Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии: «Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы».

* * * 12:03

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) проходит неформальная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Для участия в неформальной встрече президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в городе Чолпон-Ата, информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

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