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Стычки мигрантов с силовиками на границе Марокко и Испании

12:24 360

Сотни людей, которые пытались проникнуть из Марокко в испанские автономные города Сеута и Мелилья, утром в пятницу спровоцировали столкновения с силами правопорядка на границе между Марокко и Испанией. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, группы людей попытались проломить забор со стороны марокканского города Фнидк на границе с Сеутой, при этом они бросали камни в сотрудников сил безопасности.

Кроме того, вблизи пограничного пункта «Бени-Ансар» также произошли ожесточенные столкновения между силами правопорядка и сотнями молодых людей, среди которых было много несовершеннолетних, пытавшихся проникнуть в испанский город Мелилья как через пограничное ограждение, так и через порт. 

Как сообщила газета El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии, до 40 тыс. человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко 30 июля. Согласно последним данным, не менее 19 человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты.

На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля город должен посетить председатель правительства Испании Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской.

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