Погода на завтра

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22–25 градусов тепла, днем — 31–36 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм ртутного столба, относительная влажность — 70–75% ночью и 50–55% днем.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–26 градусов тепла, днем — 34–39 градусов тепла, в горах ночью — 15–20 градусов тепла, днем — 23–28 градусов тепла.