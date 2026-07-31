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Погода на завтра

12:41 176

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22–25 градусов тепла, днем — 31–36 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм ртутного столба, относительная влажность — 70–75% ночью и 50–55% днем.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–26 градусов тепла, днем — 34–39 градусов тепла, в горах ночью — 15–20 градусов тепла, днем — 23–28 градусов тепла.

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