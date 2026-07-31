Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки

На фоне упорных слухов о том, что осенью, после выборов в Государственную Думу, в России будет объявлена массовая мобилизация, в Армении наблюдается массовый приток россиян. Причем приток настолько заметен, что армянские риелторы сравнивают его с массовым притоком россиян в Армению в марте 2022 года, после начала крупномасштабной военной интервенции в Украину.
Как сообщает издание «Вёрстка», в последние недели в Армении резко вырос спрос на аренду жилья, что привело к заметному повышению цен на квартиры в Ереване. Среди основных клиентов риелторов оказались граждане РФ, которые недавно переехали в страну или только планируют это сделать в августе и сентябре.
За последние три месяца стоимость аренды жилья в Ереване увеличилась на 30%. Специалисты связывают рост цен с новым потоком россиян, приезжающих в страну.
«Огромный спрос. Из-за ситуации, которая на данный момент сложилась на рынке недвижимости в Ереване, у нас цены просто сумасшедшие», — рассказал один из собеседников издания.
Другой риелтор отметил, что структура заявок изменилась. В 2024–2025 годах большинство клиентов составляли уже проживавшие в Армении эмигранты, которые просто меняли квартиры, а сейчас основную часть обращений формируют новые гости страны.
«80% тех, кто обращается, — это те, кто переехал недавно либо только собирается. Спрос огромный, ситуация в целом сравнима с 2022 годом», — сказал он.
Активный приток начался после майских праздников, количество обращений продолжает расти и сейчас. Примерно в это же время начали распространяться слухи о подготовке к массовой мобилизации в России.
В популярных телеграм-чатах по поиску недвижимости ежедневно появляются десятки объявлений от россиян, которые уже находятся в Армении или только планируют переезд в конце августа и сентябре. Жилье ищут семьи с детьми, супружеские пары, а также одинокие мужчины. Пользователи публикуют объявления о долгосрочной аренде квартир и домов, а некоторые ищут соседей для совместного проживания.
Авторы канала «Метры в драмах» отмечают, что качественных предложений на рынке практически не осталось, а нынешняя ситуация уже почти сравнялась с летом 2022 года, когда после начала военных действий в Украине Армения стала одним из основных направлений эмиграции россиян.
Интерес к запросу «квартиры в Ереване» начал быстро увеличиваться весной 2026 года, по данным «Яндекс Вордстат». С 13 по 19 июля зарегистрировано 5 200 запросов, что превысило показатель первой недели марта 2022 года, когда их было около 5 000. При этом абсолютный рекорд был зафиксирован во время частичной мобилизации осенью 2022 года — почти 10 000 за неделю, с 19 по 25 сентября.
По данным Google Trends, уровень интереса россиян к поиску квартир в Ереване летом 2026 года уже сопоставим с периодами начала полномасштабных боевых действий в Украине и мобилизации в России.
Следует отметить, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия объявит о массовой мобилизации. По его словам, Киев «располагает достоверной разведывательной информацией», подтверждающей это, и Кремль готовится набрать в армию 500 тысяч человек. Представители российских властей почти ежедневно заняты опровержением этих слухов. Очередные подобные опровержения были сделаны членом Комитета обороны Государственной Думы, генерал-лейтенантом Виктором Соболевым, заместителем Председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым и полномочным представителем президента по Уральскому федеральному округу Артемом Жогой.