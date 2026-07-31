Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки

На фоне упорных слухов о том, что осенью, после выборов в Государственную Думу, в России будет объявлена массовая мобилизация, в Армении наблюдается массовый приток россиян. Причем приток настолько заметен, что армянские риелторы сравнивают его с массовым притоком россиян в Армению в марте 2022 года, после начала крупномасштабной военной интервенции в Украину.

Как сообщает издание «Вёрстка», в последние недели в Армении резко вырос спрос на аренду жилья, что привело к заметному повышению цен на квартиры в Ереване. Среди основных клиентов риелторов оказались граждане РФ, которые недавно переехали в страну или только планируют это сделать в августе и сентябре.

За последние три месяца стоимость аренды жилья в Ереване увеличилась на 30%. Специалисты связывают рост цен с новым потоком россиян, приезжающих в страну.

«Огромный спрос. Из-за ситуации, которая на данный момент сложилась на рынке недвижимости в Ереване, у нас цены просто сумасшедшие», — рассказал один из собеседников издания.

Другой риелтор отметил, что структура заявок изменилась. В 2024–2025 годах большинство клиентов составляли уже проживавшие в Армении эмигранты, которые просто меняли квартиры, а сейчас основную часть обращений формируют новые гости страны.

«80% тех, кто обращается, — это те, кто переехал недавно либо только собирается. Спрос огромный, ситуация в целом сравнима с 2022 годом», — сказал он.

Активный приток начался после майских праздников, количество обращений продолжает расти и сейчас. Примерно в это же время начали распространяться слухи о подготовке к массовой мобилизации в России.