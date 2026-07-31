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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

12:49 90

Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 4–5 августа посетит Азербайджан с официальным визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии.

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