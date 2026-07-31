Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 4–5 августа посетит Азербайджан с официальным визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии.
Federal Councillor @ignaziocassis will travel to Azerbaijan and Turkmenistan on 4–5 August in his capacity as CiO of the @OSCE.— Swiss MFA (@SwissMFA) July 31, 2026
Discussions will focus on bilateral relations, peace efforts in the South Caucasus and the role of the #OSCE26CH in Central Asia.
This visit marks…