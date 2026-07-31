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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Иран попросил, ХАМАС отказал

12:48 122

Во время недавнего визита в Иран на похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи делегация ХАМАС встретилась с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил источник, знакомый с деталями встречи.

По его словам, представители КСИР призвали руководство ХАМАС не торопиться с подписанием соглашения о разоружении и затягивать переговорный процесс.

В то же время высокопоставленный американский чиновник утверждает, что Иран пытался убедить ХАМАС отказаться от сделки, однако движение решило не следовать этим рекомендациям.

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