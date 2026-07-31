BP продает активы в Северном море

Согласно пресс-релизу, портфель проектов BP в регионе включает пять производственных центров: два в центральной части Северного моря (Andrew и ETAP) и три к западу от Шетландских островов (Glen Lyon, Clair и Clair Ridge).

«Великобритания была нашим домом более 100 лет и будет продолжать играть важную роль в нашем будущем», - сказала главный исполнительный директор компании Мэг О'Нил.

«Северное море остается неотъемлемой частью энергетической системы Великобритании. Однако, поскольку мы фокусируем наш портфель и капитал на активах с самой высокой стоимостью, считаем, что наш бизнес в Северном море будет лучше позиционироваться как часть другой компании», - добавила она.

По словам О'Нил, решение о продаже бизнеса является частью текущего анализа портфеля активов ВР и отражает ее подход к распределению капитала, направленный на создание более простой, сильной и ценной компании.