Учения МЧС в Губе

Северный региональный центр (РЦ) Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с Государственной службой пожарного надзора (ГСПН) провели учения на базе Губинской районной центральной больницы.

К учениям были привлечены личный состав и техника Северного РЦ МЧС, Северного регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС, а также местных подразделений Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Целью мероприятия было осуществление профилактических мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышение знаний персонала учреждения о правилах поведения при ЧС и в сфере гражданской обороны.

В теоретической части учений сотрудники МЧС подробно рассказали о правилах поведения и порядке эвакуации при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах. Участникам также наглядно продемонстрировали правила пользования первичными средствами пожаротушения и ответили на возникшие вопросы.

В практической части, после подачи сигнала «Тревога» в связи с условным пожаром, сотрудники больницы предприняли первичные меры по его тушению, а пожарно-спасательные подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Они провели «эвакуацию пострадавших» из опасной зоны, оперативную разведку на месте условного возгорания и его «тушение».

По итогам успешно проведенных учений были подведены результаты, даны соответствующие поручения, а сотрудникам учреждения, ответственным за пожарную безопасность, вручены просветительские материалы.