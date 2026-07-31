Болгария срочно ищет истребители

Болгария срочно изучает возможность покупки или аренды подержанных истребителей Gripen и F-16, а также дополнительных МиГ-29 и запчастей к ним.

Причиной стали задержки с поставкой второй партии из восьми новых F-16 Block 70 и длительная подготовка первой эскадрильи, которая должна достичь полноценной оперативной готовности только в 2028 году.

Проблема заключается не только в количестве полученных самолетов.

Для постоянного боевого дежурства обычно нужны два вооруженных истребителя, еще два в резерве, а остальные машины используются для подготовки летчиков, обслуживания и ремонта.

При наличии всего восьми F-16 даже несколько технически неисправных или временно недоступных самолетов могут оставить Болгарию без достаточного резерва.

Дополнительным ограничением остаются нехватка подготовленных летчиков, инструкторов и завершенной наземной инфраструктуры.