В России заявили о желании закончить войну

Председатель комитета Совфеда России по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва хочет закончить войну с Украиной в 2026 году.

«Мы бы, естественно, хотели завершить эту операцию в этом году, но вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей страны», — сказал Карасин.

По его словам, возможное завершение войны будет зависеть от «международной обстановки и ситуации с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России».

«Желание есть, но важно это желание превратить в реальность, в этом суть. Одним словом, все зависит от всего», — добавил Карасин.

Вчера зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «нужна победа, но не любой ценой». По его словам, Россия находится в «важной точке» завершения так называемой «специальной военной операции».