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В Иран доставили тела погибших в Ираке военных КСИР

ФОТО
13:31 555

Тела пяти военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погибших в результате, как сообщают иранские СМИ, недавних атак США и Саудовской Аравии в Ираке, были возвращены в Иран через пограничный переход Мехран. Об этом сообщило в пятницу иранское судебное информационное агентство Mizan.

Агентство опубликовало фотографии, на которых запечатлены гробы, покрытые флагами, прибывающие на границу, но не назвало имена пятерых погибших и не объяснило расхождение с более ранними иранскими сообщениями, в которых говорилось о гибели четырех членов Корпуса стражей исламской революции.

Ранее иранские СМИ идентифицировали этих четверых как Али Асгара Астанеха, Аболфазла Мотаги, Мортезу Акбари и Амира Аббаса Дерхамфоруша, заявив, что они являются членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и подразделения «Кудс», выполняющими обязанности, связанные с обеспечением безопасности в рамках подготовки к паломничеству Арбаин.

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