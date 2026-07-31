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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Заявления Мирзиёева и Токаева об Азербайджане

обновлено 14:22
14:22 1313

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии выводит наше взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в кыргызском городе Чолпон-Ата.

«Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии», - указал президент Узбекистана.

* * * 13:32

Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч глав государств стран Центральной Азии знаменует новый этап в положительной эволюции нашего формата, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

«Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы», - заявил президент Казахстана.

По словам Токаева, на протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты.

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