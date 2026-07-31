Заявления Мирзиёева и Токаева об Азербайджане

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии выводит наше взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в кыргызском городе Чолпон-Ата.

«Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии», - указал президент Узбекистана.