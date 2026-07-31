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Nar представляет реальные истории об инклюзивности

13:35 193

Социальный проект «Все тела говорят», реализуемый при поддержке Nar, продолжает просветительскую деятельность в сфере инклюзивности в новом формате. В рамках проекта, осуществляемого организацией DanceAbility Azerbaijan, реальные жизненные истории участников сообщества представлены общественности в виде иллюстрированных рассказов.

Первая история, опубликованная в данном формате, основана на жизненном опыте Наргиз, имеющей нарушение слуха и недавно начавшей трудовую деятельность. Благодаря кратким текстам и понятным иллюстрациям такой подход позволяет в доступной форме освещать различные темы, связанные с инклюзивностью, и способствует повышению осведомленности общества в этой сфере.

Цель проекта заключается в содействии совместному участию людей с инвалидностью и без инвалидности, укреплении инклюзивного сообщества и повышении осведомленности общества по вопросам инвалидности. С декабря 2025 года в проекте приняли участие 238 человек, из которых 51 человек имеет инвалидность, а 187 человек не имеют инвалидности.

В рамках проекта проводятся танцевальные занятия, встречи сообщества, мастер-классы и различные совместные мероприятия. Желающие принять участие могут подать заявку по регистрационной ссылке или связаться с организаторами через WhatsApp по номеру: +994 77 282 88 80.

В рамках своей стратегии социальной ответственности Nar поддерживает развитие инклюзивного общества, создание равных возможностей и активное участие каждого человека в общественной жизни. Поддержка проекта «Все тела говорят» также является частью инициатив, реализуемых компанией в данном направлении.

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