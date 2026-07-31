Azerbaijan Airlines выполнила первый рейс в Карс

Согласно сообщению пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines, пассажиров первого рейса торжественно встретили в аэропорту Карса Харакани. Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, успешно выполнила свой первый рейс в турецкий город Карс.

«Открытие нового направления будет способствовать дальнейшему расширению воздушного сообщения между Азербайджаном и Турцией, увеличению возможностей для путешествий, а также развитию туристических, деловых и культурных связей между двумя странами», - говорится в сообщении AZAL.

Отмечается что Турция остается крупнейшим международным рынком для Azerbaijan Airlines. В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, Бодрум, Трабзон, Даламан, Адану и Карс.