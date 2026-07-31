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Пятикратный победитель республиканских олимпиад выбрал Карабахский университет

14:15 204

Ягуб Баратлы, выпускник гянджинского лицея с углубленным изучением физики, математики и информатики, отличившийся успехами на республиканских и международных олимпиадах, принял решение продолжить обучение в Карабахском университете.

За последние пять лет Ягуб Баратлы добился значительных успехов в области химии как на национальном, так и международном уровне. Он завоевал серебряную медаль на республиканском предметном конкурсе в 2022 году и бронзовую — на республиканской предметной олимпиаде в 2023 году, после чего трижды подряд — в 2024, 2025 и 2026 годах — становился обладателем золотых медалей на республиканских предметных олимпиадах, говорится в сообщении пресс-службы Миннауки и образования.

Баратлы также успешно представлял Азербайджан на международных соревнованиях: завоевал бронзовую медаль на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) в Бухаресте (Румыния) в 2024 году; бронзовую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии (IMChO) в Москве (Россия) в 2026 году; серебряную медаль на Международной олимпиаде по химии (IChO) в Ташкенте (Узбекистан).

Ягуб Баратлы выбрал Карабахский университет для получения высшего образования и намерен развивать свои знания и навыки в области химии в этом учебном заведении.

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