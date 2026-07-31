Казус с подписью. Как Иран чуть не поссорил Турцию с Ираком

Казус с подписью документа во время первого визита нового премьер‑министра Ирака Али Аз-Зейди в Анкару 28 июля попал в заголовки мировых СМИ. На церемонии, проходившей в президентском дворце Бештепе, одно за другим были заключены соглашения о сотрудничестве между двумя странами. Однако отказ министра транспорта Ирака Вехба Салмана аль‑Хасани подписывать ранее согласованный между Анкарой и Багдадом документ по проекту «Путь развития» вызвал настоящий шок. В ходе церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заметив отсутствие одного из документов, отреагировал словами: «Разве речь шла не о пяти соглашениях?» Затем министр иностранных дел Хакан Фидан подошел к Эрдогану и сообщил, что иракский министр отказался подписывать документ. После этого вмешался премьер‑министр Ирака и прямо на церемонии приказал аль‑Хасани поставить свою подпись. Министр в итоге подчинился, однако эта заминка вызвала серьезные обсуждения в Анкаре и Багдаде.

Протокольная ошибка? Источники, близкие к иракскому правительству, утверждают, что произошедшее стало результатом «организационной и протокольной ошибки». По их словам, министр транспорта Вехб аль‑Хасани по ошибке сел на место, предназначенное для подписания меморандума, относящегося к компетенции МИД. Отмечается, что премьер‑министр Али Аз-Зейди не был осведомлен о протокольных деталях и удивился тому, что министр из его кабинета не подписал документ. Позже иракская делегация поняла ошибку и проинформировала премьера. Или рука Ирана? Кстати, в Багдаде прозвучали и иные комментарии. В их числе — утверждения, что министр намеренно уклонился от подписания из-за вопросов, связанных с Ормузским проливом. Большинство источников считают, что Иран выступает против соглашения «Путь развития», достигнутого между Турцией и Ираком в 2023 году, и министр отказался подписывать документ по требованию Тегерана. Эту версию усиливает тот факт, что Вехб аль‑Хасани является членом движения «Бадр», которым руководит союзник Ирана Хади аль‑Амири. Поэтому в иракских соцсетях появились массовые призывы к его отставке. Многие заявили, что «кризис с подписью» отражает хаос, от которого страна страдает годами. В комментарии для haqqın.az иракский политический аналитик и писатель, глава Центра политических исследований «Калваз» (Багдад) Басил Хусейн заявил, что отказ министра подписать документ следует рассматривать в трех возможных рамках. По его мнению, если это была «протокольная ошибка», ответственность лежит на сотрудниках правительства, отвечающих за церемонию и протокол. «Во-вторых, если между двумя документами были несоответствия, ответственность лежит на профильном министерстве Ирака. В-третьих, если инцидент стал выражением личного мнения министра транспорта, противоречащего позиции правительства, то аль‑Хасани должен нести политическую ответственность», — отметил политолог. По словам Хусейна, очевидно, что правительство должно работать как единая команда, и министр является частью этой команды. «Если аль‑Хасани не соответствует правительственной программе или профилю премьер-министра, он должен уйти в отставку до того, как его освободят от должности», — считает аналитик.