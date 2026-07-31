Казус с подписью. Как Иран чуть не поссорил Турцию с Ираком

Казус с подписью документа во время первого визита нового премьер‑министра Ирака Али Аз-Зейди в Анкару 28 июля попал в заголовки мировых СМИ. На церемонии, проходившей в президентском дворце Бештепе, одно за другим были заключены соглашения о сотрудничестве между двумя странами. Однако отказ министра транспорта Ирака Вехба Салмана аль‑Хасани подписывать ранее согласованный между Анкарой и Багдадом документ по проекту «Путь развития» вызвал настоящий шок.
В ходе церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заметив отсутствие одного из документов, отреагировал словами: «Разве речь шла не о пяти соглашениях?» Затем министр иностранных дел Хакан Фидан подошел к Эрдогану и сообщил, что иракский министр отказался подписывать документ. После этого вмешался премьер‑министр Ирака и прямо на церемонии приказал аль‑Хасани поставить свою подпись. Министр в итоге подчинился, однако эта заминка вызвала серьезные обсуждения в Анкаре и Багдаде.
Протокольная ошибка?
Источники, близкие к иракскому правительству, утверждают, что произошедшее стало результатом «организационной и протокольной ошибки». По их словам, министр транспорта Вехб аль‑Хасани по ошибке сел на место, предназначенное для подписания меморандума, относящегося к компетенции МИД. Отмечается, что премьер‑министр Али Аз-Зейди не был осведомлен о протокольных деталях и удивился тому, что министр из его кабинета не подписал документ. Позже иракская делегация поняла ошибку и проинформировала премьера.
Или рука Ирана?
Кстати, в Багдаде прозвучали и иные комментарии. В их числе — утверждения, что министр намеренно уклонился от подписания из-за вопросов, связанных с Ормузским проливом. Большинство источников считают, что Иран выступает против соглашения «Путь развития», достигнутого между Турцией и Ираком в 2023 году, и министр отказался подписывать документ по требованию Тегерана. Эту версию усиливает тот факт, что Вехб аль‑Хасани является членом движения «Бадр», которым руководит союзник Ирана Хади аль‑Амири. Поэтому в иракских соцсетях появились массовые призывы к его отставке. Многие заявили, что «кризис с подписью» отражает хаос, от которого страна страдает годами.
В комментарии для haqqın.az иракский политический аналитик и писатель, глава Центра политических исследований «Калваз» (Багдад) Басил Хусейн заявил, что отказ министра подписать документ следует рассматривать в трех возможных рамках. По его мнению, если это была «протокольная ошибка», ответственность лежит на сотрудниках правительства, отвечающих за церемонию и протокол.
«Во-вторых, если между двумя документами были несоответствия, ответственность лежит на профильном министерстве Ирака.
В-третьих, если инцидент стал выражением личного мнения министра транспорта, противоречащего позиции правительства, то аль‑Хасани должен нести политическую ответственность», — отметил политолог.
По словам Хусейна, очевидно, что правительство должно работать как единая команда, и министр является частью этой команды.
«Если аль‑Хасани не соответствует правительственной программе или профилю премьер-министра, он должен уйти в отставку до того, как его освободят от должности», — считает аналитик.
Почему Тегеран против проекта «Путь развития»?
Главной темой переговоров во время визита премьер‑министра Ирака в Анкару стал проект «Путь развития», который предполагает соединение порта Большой Фао в Персидском заливе с Европой через Турцию. Подготовка проекта началась после официального визита президента Эрдогана в Багдад в 2024 году, а 22 апреля того же года Турция, Ирак, ОАЭ и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по проекту.
По мнению экспертов, этот проект, который соединит Персидский залив с Европой, обладает потенциалом изменить баланс энергии, торговли и влияния в регионе. Значение проекта особенно возросло после того, как Иран закрыл Ормузский пролив. Основная обеспокоенность Тегерана заключается в том, что новый маршрут обойдет его территорию, ослабит его роль как регионального транзитного центра и уменьшит эффект от блокады Ормуза. Иран считает проект альтернативой своим портам и международному транспортному коридору «Север–Юг».
Другой чувствительный момент для Тегерана — растущее экономическое и политическое влияние Турции и стран Персидского залива в Ираке. Диверсификация торговых маршрутов Багдада через новые транспортные связи может снизить его долгосрочную экономическую зависимость от Ирана. Это рассматривается как фактор, способный ограничить традиционное влияние Тегерана на Ирак после свержения Саддама Хусейна.
Кроме того, обеспокоенность Ирана связана с добычей киркукской нефти в партнерстве с British Petroleum (BP) и Turkish Petroleum. В прошлом году Багдад передал bp права на разработку этой нефти, которую Иран долгие годы покупал по низкой цене. Однако соглашение, подписанное между Анкарой и Багдадом 28 июля, предусматривает участие Turkish Petroleum в месторождении «Киркук», управляемом bp. Согласно договору, Ирак будет поставлять Турции до 1 миллиона баррелей нефти в день.