КСИР поразил два нефтетанкера

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его военно-морские силы нанесли удар по двум нефтяным танкерам, которые, по утверждению иранской стороны, проигнорировали предупреждения и пытались пройти через Ормузский пролив по «незаконному и небезопасному маршруту» под воздушным сопровождением США.

В КСИР утверждают, что оба танкера были поражены и остановлены, а еще четыре судна после предупреждений изменили курс и вернулись.

Иран также вновь призвал судоходные и страховые компании не следовать рекомендациям Центрального командования ВС США (CENTCOM), заявив, что любые попытки вмешательства американских военных в судоходство в регионе «не останутся без ответа».