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На сына президента Бразилии заводят дело

14:10 184

Верховный суд Бразилии дал разрешение местной полиции начать расследование против сына президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщило Reuters.

Фабиу Луиса Лулу да Силву обвиняют в коррупции и злоупотреблении своим положением. Следствие подозревает, что сын президента помогал лоббировать интересы бизнесмена Антониу Карлуша Камило Антунеса в Министерстве здравоохранения.

Как пишет агентство, полиция собирается выяснить, действительно ли Фабиу Лула да Силва помогал компаниям Антунеса получать доступ к чиновникам Минздрава, чтобы пролоббировать закупку производимых ими лекарств.

Сам президент Бразилии уже заявил, что в отношении его сына будет проведено расследование, как в отношении любого гражданина, и он не будет вмешиваться в дело.

4 октября в Бразилии пройдут президентские выборы. Действующий президент будет бороться за переизбрание с сенатором Флавиу Болсонару, отца которого, Жаира Болсонару, он победил в 2022 году. Сейчас Болсонару-старший отбывает 27-летний срок заключения за попытку госпереворота.

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