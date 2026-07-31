В Турции симулируют полеты на Луну и Марс

Организованный Обществом космических исследований (UKET) на территории кампуса Ближневосточного технического университета (ODTÜ) конкурс Anatolian Rover Challenge (ARC) проходит с участием 25 турецких и зарубежных команд.

В рамках мероприятия команды соревнуются в выполнении стратегических задач на симуляционных площадках Луны и Марса с помощью беспилотных наземных аппаратов, используемых при исследовании планет.

Пятый по счету конкурс, организованный UKET, включает такие этапы, как автономное управление, научные исследования и ночные задания, в ходе которых команды испытывают возможности своих аппаратов. Мероприятие создает важную платформу для развития человеческого потенциала и технических возможностей Турции в соответствии с национальными космическими целями страны.