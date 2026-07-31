США могут наполовину сократить контингент в Испании

США в рамках пересмотра военного присутствия в Европе могут вывести 2 тыс. своих служащих из Испании — половину размещенного в этой стране контингента. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
Вывод части войск из Испании рассматривается Белым домом как наказание властей страны за то, что они не разрешили США использовать военные базы на своей территории для военных операций во время войны против Ирана, сказали собеседники издания.
Это будет дополнительным сокращением к уже анонсированному весной выводу 5 тыс. военных из Германии. При этом ожидается, что в планах по дальнейшему пересмотру военного присутствия США в Европе Германия уже не будет занимать центральное место, но последствия возможного вывода войск для Европы в целом будут существенными, пишет газета.
При этом некоторые конгрессмены-республиканцы в США критикуют планы по возможному сокращению европейского контингента. В частности, они призывают не выводить полностью из Европы соединения, которые планируется отозвать из Германии, а переправить их в другие страны региона. Такой же сценарий может ожидать и служащих, которых планируется отозвать из Испании, сказали изданию источники в Брюсселе.