США могут наполовину сократить контингент в Испании

США в рамках пересмотра военного присутствия в Европе могут вывести 2 тыс. своих служащих из Испании — половину размещенного в этой стране контингента. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Вывод части войск из Испании рассматривается Белым домом как наказание властей страны за то, что они не разрешили США использовать военные базы на своей территории для военных операций во время войны против Ирана, сказали собеседники издания.