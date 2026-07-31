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Минздрав закрыл Центр здоровья и красоты

Ульвия Худиева
14:45 804

Министерство здравоохранения провело проверку в известной клинике и выявило серьезные нарушения закона. Принято решение о закрытии учреждения.

Как сообщили haqqin.az в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, на основании статьи 16.1 Закона «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» в ООО SAĞLAMLIQ VƏ GÖZƏLLİK MƏRKƏZİ («Центр здоровья и красоты»), известном как Vital Hospital, была проведена внеплановая проверка.

В результате выявлен ряд нарушений законодательства, создающих угрозу жизни человека.

Так, установлено, что дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, а также стерилизация инструментов в клинике проводятся без соблюдения санитарных норм и правил. Кроме того, выявлены нарушения статьи 27 Закона «О лицензиях и разрешениях» и несоблюдение лицензионных условий.

В учреждении не организованы процедурные кабинеты амбулаторной службы для «терапевтических», «кардиологических» и «гинекологических» работ. Помещения для «гастроэнтерологических» работ не приведены в соответствие с установленными требованиями. Также не организованы кабинеты для «нефрологических», «эндокринологических», «ревматологических», «нейрохирургических», «челюстно-лицевых хирургических», «диетологических», «гематологических», «дерматологических», «психиатрических», «оториноларингологических», «пластических хирургических», «общехирургических», «урологических», «травматолого-ортопедических», «анестезиолого-реаниматологических», «педиатрических», «рентгенологических» работ, а также для «компьютерной томографии» и «ядерно-магнитного резонанса». Внутри учреждения обращение с медицинскими отходами (сортировка и сбор) не осуществляется в соответствии с установленной классификацией — отходы смешиваются, правила безопасности не соблюдаются. Кроме того, обнаружено, что из картонной коробки для сбора колющих и режущих отходов торчит кончик иглы.

Однако перечисленное — далеко не все выявленные нарушения закона. Так, установлено, что субъект частной медицинской деятельности назначал работающих у него медицинских специалистов на должности без учета их квалификации. В частности, на должность «главной медсестры» было назначено лицо со специальностью «лаборант», а врач по специальности «лучевая диагностика» — на должность «радиолога». Трудовые договоры некоторых сотрудников для проверки представлены не были.

Кроме того, в учреждении выявлен факт осуществления «косметологических» работ без соответствующей лицензии — эту деятельность выполнял врач-дерматовенеролог. Также обнаружены лекарственные средства и медицинские изделия с истекшим сроком годности, выявлено несоблюдение требований к хранению лекарственных средств.

На основании статьи 28.2.10 Закона указанные обстоятельства подтверждают, что деятельность учреждения представляет серьезную опасность для жизни и здоровья человека. В связи с этим принято решение о приостановлении деятельности стационарной медицинской службы ООО SAĞLAMLIQ VƏ GÖZƏLLİK MƏRKƏZİ.

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