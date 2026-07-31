После Индии и Казахстана: Россия уже импортирует бензин из Марокко

Россия получила морскую партию бензина марки Аи-92 объемом около 30 000 тонн, импортированную из ‌Марокко, сообщили Reuters два источника в отрасли.

По их данным, танкер под панамским флагом ‌погрузил партию топлива в марокканском порту Танжер в середине июля, в настоящее время он разгружается в ‌порту Мурманск. Поставщиком топлива выступила компания «Лукойл», уточнили источники агентства.