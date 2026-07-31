После Индии и Казахстана: Россия уже импортирует бензин из Марокко

Россия получила морскую партию бензина марки Аи-92 объемом около 30 000 тонн, импортированную из Марокко, сообщили Reuters два источника в отрасли.
По их данным, танкер под панамским флагом погрузил партию топлива в марокканском порту Танжер в середине июля, в настоящее время он разгружается в порту Мурманск. Поставщиком топлива выступила компания «Лукойл», уточнили источники агентства.
Марокканский бензин, предположительно, уже поступил в продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, отмечает агентство. Покупателям предлагается «Аи-92» с поставкой железнодорожным транспортом со станции Кола (порт Мурманск).
Марокко стала третьей страной, где Россия стала закупать бензин после украинских ударов по нефтезаводам. По оценкам источников Reuters, в июле выпуск бензина в России покрывал лишь 65% внутреннего потребления, общая нехватка топлива достигала 700-800 тысяч тонн.