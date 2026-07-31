Гусейнов пришел к сыновьям в тюрьму, а затем расправился с женой

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло в марте этого года в Ясамальском районе Баку. Ильхам Гусейнов в съемной квартире, где он проживал вместе с женой, во время ссоры нанес своей супруге, 59-летней Шехле Гусейновой, 10 ударов ножом, от которых она скончалась.

По данному факту прокуратурой Ясамальского района было возбуждено уголовное дело. Гусейнову предъявлено обвинение по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Согласно материалам следствия, Ильхам Гусейнов заподозрил свою жену, работавшую дворником в жилищно-коммунальном хозяйстве, в измене. В феврале этого года, когда супруги покупали продукты в магазине, к ним подошел незнакомый мужчина среднего возраста, оплатил эти продукты и удалился. Спустя несколько дней, когда Гусейнов утром шел пешком на работу, он снова увидел этого мужчину неподалеку от своего дома, после чего заподозрил жену в близких отношениях с незнакомцем.

Желая убедиться в своих подозрениях, он однажды вышел из дома якобы на работу, но втайне проследил за женой и увидел, как тот самый мужчина подошел к ней на улице и дал деньги. Он заподозрил, что между ними существует какая-то тайная связь. Гусейнов сделал жене замечание, потребовав, чтобы она следила за своим поведением и вернулась на «правильный путь». Спустя несколько дней Гусейнов увидел дома букет цветов, подаренный его супруге по случаю праздника 8 Марта. Решив, что букет подарен тем самым незнакомцем, он закатил Шехле скандал.

Очередная ссора между супругами не обошлась без последствий: уставшая от поведения мужа женщина заявила, что хочет уйти от него, и потребовала, чтобы он покинул дом. Решив, что жена изменяет ему и, расставшись, продолжит отношения с другим мужчиной, Ильхам принял решение ее убить.

Стало известно, что перед совершением преступления Гусейнов навещал в тюрьме своих сыновей (оба сына И.Гусейнова были признаны виновными в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ и отбывали срок — прим. ред.). После убийства жены Гусейнов пришел в полицейское отделение с ножом, которым убил супругу, и признался в содеянном: «Вот нож, а вот я. Я убил свою жену».

Обвиняемый Ильхам Гусейнов полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. В своих показаниях он указал, что состоял в браке с женой около 30 лет. Сам он работал разнорабочим на стройке, а Шехла — дворником; кроме того, они подрабатывали, собирая и сдавая пустые бутылки, найденные на улицах. По его словам, жена не занималась домашними делами, не готовила еду и возвращалась с работы уставшей и обессиленной, из-за чего он начал ее подозревать. Взяв на пару дней отгул, он выследил жену. Он видел, как во время уборки улицы рядом с Шехлой останавливалась машина, а водитель клал ей в карман деньги. Еще одним поводом для подозрений стал подаренный жене букет цветов по случаю Международного женского дня 8 Марта: «Я раскаиваюсь в содеянном, потому что мои дети остались сиротами».

В ходе следствия было установлено, что букет цветов женщине подарили сотрудники цветочного магазина, расположенного на территории, которую она убирала, — в честь праздника. Этот факт выяснился из переписки женщины с невесткой в WhatsApp. Так, женщина, плача, отправила невестке голосовое сообщение, в котором рассказала, что муж оказывает на нее давление, беспричинно донимает ее, ревнует, несмотря на ее возраст, не ходит на работу и постоянно следит за ней, а также сообщила, что собирается развестись с ним и жить вместе с невесткой и внуком.

Женщина также жаловалась на мужа, рассказывая, что, поскольку она работала дворником на улице, прохожие иногда давали ей деньги из желания помочь, а муж ревновал ее из-за этого. По этой причине он часто стоял рядом с ней во время работы, и в таких случаях прохожие, видя рядом с ней мужчину, не подходили к ней.

Согласно приговору суда, Ильхам Гусейнов получил 9 лет лишения свободы. Отбывать срок Гусейнов будет в колонии строгого режима.