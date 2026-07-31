От Агдама до Чолпон-Аты…

Ильхам Алиев приехал в Чолпон-Ату на два события сразу. Сначала двусторонняя часть — переговоры с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым и подписание документов, главный среди которых – Договор о союзнических отношениях. Затем неформальная консультативная встреча глав Азербайджана и стран Центральной Азии, где Азербайджан впервые с первой минуты сидит за столом в качестве полноправного участника. На иссык-кульском берегу сошлись две линии азербайджанской политики, которые Баку выстраивал последние годы: работа с Бишкеком и вход в центральноазиатский формат. Тринадцать встреч за четыре года Общей границы у Азербайджана и Кыргызстана нет, заметной общей торговли до недавнего времени тоже не было. Отношения держались на исторически близких, братских и стратегических партнерских отношениях, основанных на общем тюркском наследии, взаимном уважении, доверии и учете интересов. Точкой же отсчета нынешней динамики стал 2022 год.

20 апреля 2022 года Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали протокол совместного заявления о создании Высшего межгосударственного совета. В том же году появилась Декларация о стратегическом партнерстве. 11 октября совет собрался впервые. Второе заседание прошло 24 апреля 2024 года в Баку, во время государственного визита кыргызского президента, и завершилось Совместной декларацией об установлении углубленных отношений стратегического партнерства. Там же по инициативе азербайджанской стороны уставный капитал Азербайджано-кыргызского фонда развития подняли с 25 млн долларов до 100 млн. Сейчас его доводят до 200 млн. «Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием», — подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Интенсивность этой работы лучше формулировок передает счет визитов. Ильхам Алиев был в Кыргызстане пять раз — один государственный визит и четыре рабочих. Садыр Жапаров приезжал в Азербайджан восемь раз: государственный визит, официальный и шесть рабочих. Тринадцать личных встреч за четыре года, и это без саммитов Организации тюркских государств и прочих многосторонних площадок, где два президента видятся регулярно. Личная линия между Алиевым и Жапаровым в этих отношениях служит инструментом прямого действия. Решение по фонду, школа в Агдамском районе, сроки заседаний межгосударственного совета — все это принималось на встречах и оттуда уходило в ведомства. Подписанный сегодня Договор о союзнических отношениях замыкает эту последовательность. Выше в дипломатической иерархии ступеней нет.

Что означает союзнический договор в азербайджанском исполнении, видно по уже действующим соглашениям. Шушинская декларация с Турцией 2021 года. С Казахстаном — Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях от 2005 года. С Узбекистаном — Договор о союзнических отношениях, подписанный 23 августа 2024 года в Ташкенте на первом заседании высшего межгосударственного совета двух стран; в мае 2025-го Ташкент его ратифицировал. Представляя документ парламенту, узбекская сторона выделила в нем обязательство не входить в блоки и союзы, направленные против партнера, и воздерживаться от шагов, которые партнер сочтет ущербом для союзничества. С Бишкеком круг замыкается. Тюркское единство, которое Ильхам Алиев на инаугурации 14 февраля 2024 года назвал одним из ключевых приоритетов внешней политики и ее дорожной картой, оформляется двусторонними договорами: Анкара, Астана, Ташкент, теперь Бишкек. Организация тюркских государств наращивает собственные институты своим темпом — уставы, секретариат, согласованные процедуры требуют времени. Двусторонние договоры оформляются быстрее и начинают работать сразу. «Сегодня мы вместе с Вами подняли наши межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению нашего взаимодействия. Союзнические отношения – это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях: и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности», - отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В свою очередь, президент Садыр Жапаров подчеркнул, что «важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества». Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов. Кстати, об экономике. Экономика догоняет политику Товарооборот Азербайджана с Кыргызстаном в 2025 году составил 77,17 млн долларов. Рост к предыдущему году — 92,62 процента, почти двукратный. Абсолютная величина пока скромная, и объяснение здесь в исходных условиях. Как мы уже отметили выше, общей границы у стран нет, производственных связей, унаследованных от советского времени, между ними почти не осталось. Товарные потоки большого масштаба не возникают из деклараций, их приходится создавать. Поэтому основную нагрузку берут институты. Совместная межправительственная комиссия по экономическому и гуманитарному сотрудничеству собиралась в Баку 8—9 декабря 2025 года и вышла на решения по конкретным направлениям торгово-экономического взаимодействия. Азербайджано-кыргызский фонд развития с капиталом, который доводят до 200 млн долларов, действует напрямую: он вкладывает в проекты, не дожидаясь, пока сложится частный товарный поток.

Азербайджанские инвестиции на Иссык-Куле уже пошли — в туристическую инфраструктуру озера. Для Кыргызстана туризм остается одной из немногих отраслей с быстрой отдачей и валютной выручкой, и приход туда азербайджанского капитала для Бишкека весит больше десятков миллионов двустороннего товарооборота. Такие вложения делаются на десять и пятнадцать лет вперед, и делают их там, где не ждут политических сюрпризов. Выход к морю через Алят Основной объем азербайджано-кыргызского взаимодействия складывается в транзите, и считать его по двусторонней торговле бессмысленно. Средний коридор, он же Транскаспийский международный транспортный маршрут, за несколько лет прошел путь от проектной идеи до одного из самых востребованных направлений Восток — Запад. У Кыргызстана нет выхода к морю. Кратчайший путь его грузов на европейские рынки идет через Казахстан, Каспий, азербайджанский порт Алят, дальше — железной дорогой Баку — Тбилиси — Карс либо через грузинские порты. Азербайджан в этой схеме — узел, через который Центральная Азия выходит к мировым рынкам. География дала стране актив, который невозможно ни купить, ни перенести. После 2022 года грузопотоки между Азией и Европой начали искать маршруты в обход северного плеча, и транскаспийское направление получило спрос, которого прежде не знало. Устойчивость маршрутов и диверсификация цепочек поставок перестали быть темой отраслевых конференций и превратились в практическую задачу правительств. Баку эту задачу решает годами — портом в Аляте, вагонным парком, судами каспийского флота, тарифными соглашениями с соседями, расширением пропускной способности на грузинском и турецком участках. Кыргызстан здесь получает то, чего страна без морского выхода добиться в одиночку не может: предсказуемую логистику и второй канал на внешние рынки. Союзнический договор такие вещи закрепляет надежнее любых тарифных протоколов, потому что превращает коммерческую договоренность в политическое обязательство. Школа в Хыдырлы В селе Хыдырлы Агдамского района есть общеобразовательная школа имени Айкёл Манас, построенная Кыргызской Республикой. Фундамент школы на 528 мест был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в апреле 2024 года. Здание школы состоит из 5 блоков. Материально-техническая база учебного заведения создает все необходимые условия для построения учебного процесса на высоком уровне. На территории школы созданы большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха, которые будут служить как учащимся, так и населению. Открывали школу 3 июля 2025 года, и на церемонию приехали оба президента.

Свой вклад в восстановление освобожденных территорий Бишкек внес построенным объектом, и внес его в Агдаме — городе, простоявшем разрушенным почти три десятилетия. В дипломатии подобные решения читаются однозначно и не требуют пояснений. Культурная линия шла параллельно. Дни культуры Кыргызстана прошли в Азербайджане 23—26 апреля 2024 года, Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане — 20—25 апреля 2025 года. Взаимные переводы литературы, поездки писателей, контакты научных сообществ и деятелей культуры образуют тот слой отношений, который в коммюнике обычно ставят последней строкой. В тюркском формате он работает иначе: родственные языки, общий пласт эпоса и близкие литературные традиции дают запас узнаваемости. Шесть президентов за одним столом Консультативная встреча глав государств Центральной Азии начиналась как разговор пяти — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Формат ежегодный. На седьмой встрече, 16 ноября 2025 года, Азербайджан приняли полноправным членом. Расширение состава здесь означает больше, чем протокольную поправку. Регион признал, что его собственное развитие уже не просчитывается в отрыве от Южного Кавказа и Каспия: маршруты, энергетика и торговля связали шесть стран в один контур. И, как уже было отмечено, нынешняя неформальная встреча лидеров Азербайджана и стран Центральной Азии в Чолпон-Ате, проведенная по инициативе кыргызской стороны, — первая, где Баку участвует в этом качестве от начала до конца. «Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана», — сказал президент Ильхам Алиев на неформальной встрече. Глава государства отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день он посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а его коллеги из центральноазиатских государств находились с визитом в Азербайджане 26 раз. «Эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион. Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы», - добавил президент Алиев.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч глав государств стран Центральной Азии ознаменовало новый этап в положительной эволюции формата. «Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы», - подчеркнул глава Казахстана. В завершение неформальной встречи была подписана Чолпон-Атинская декларация, основные положения которой выступают в качестве важного политического документа, отражающего текущий уровень и будущие направления развития сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии. В декларации в первую очередь особое внимание уделяется историческим, культурным и цивилизационным связям между сторонами, сформировавшимся на протяжении веков. Это положение показывает, что сотрудничество опирается не только на текущие политические и экономические интересы, но и на общие исторические корни, культурную близость и общие духовные ценности. Важное значение имеет подтверждение в декларации приверженности суверенному равенству, уважению независимости государств, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и невмешательству во внутренние дела. Эти принципы составляют основу современной системы международных отношений и служат сохранению взаимного доверия в регионе. Безусловно, Чолпон-Атинская декларация демонстрирует вступление отношений между Азербайджаном и государствами Центральной Азии в новый этап, определяет стратегические направления будущего сотрудничества. Вместо эпилога Завершить статью хотелось бы тем, с чего мы и начали, а именно с отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Двустороннюю линию Баку и Бишкек ведут параллельно многосторонней. Организация тюркских государств, ООН, Организация экономического сотрудничества — на этих площадках Азербайджан и Кыргызстан выходят с согласованными позициями по региональной взаимосвязанности, устойчивому развитию и безопасности. В ОТГ обе страны последовательно продвигают укрепление институционального потенциала и совместные проекты, отвечающие интересам всего тюркского мира.