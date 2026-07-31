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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort&Spa на берегу Иссык-Куля

15:10 946

В Кыргызстане на берегу озера Иссык-Куль 31 июля состоялось открытие пятизвездочного отеля Baku Resort&Spa.

В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первая леди Зироатхон Мирзиёева, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

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Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort&Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort&Spa на берегу Иссык-Куля
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