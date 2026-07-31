Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort&Spa на берегу Иссык-Куля

В Кыргызстане на берегу озера Иссык-Куль 31 июля состоялось открытие пятизвездочного отеля Baku Resort&Spa.
В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первая леди Зироатхон Мирзиёева, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.