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Маск отказал Зеленскому во встрече

The Atlantic
15:52 545

Во время последнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский хотел встретиться с американским миллиардером, собственником компании SpaceX Илоном Маском, чтобы обсудить с ним план по нанесению ударов по пусковым установкам для баллистических ракет на территории РФ. Об этом сообщает The Atlantic.

Как выяснило издание, Украина хочет получить для этого разрешение использовать Starlink. Миллиардер отклонил приглашение.

Зеленский попросил президента США Дональда Трампа обсудить это с Маском. По данным издания, Трамп сказал Зеленскому, что поговорит, но не назвал сроков разговора или своего окончательного решения.

По данным источников издания, конечное решение Трампа, вероятно, будет зависеть от того, сочтет ли он его важным для ускорения завершения войны. Если он посчитает, что это только обострит ситуацию, скорее всего, он даст разрешения.

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