Какие варианты есть у тех, кто хочет купить квартиру на Нариманово? Что предлагают современные новостройки?

Какие варианты есть у тех, кто хочет купить квартиру на Нариманово? Ответ на этот вопрос зависит от конкретного проекта, однако спрос на новостройки в этом районе продолжает оставаться высоким. При выборе жилья на таком рынке важно обращать внимание не только на цену, но и на качество строительства, расположение комплекса и его инвестиционную привлекательность. Одним из проектов, сочетающих все эти преимущества, является City Garden Narimanov.

Комплекс расположен всего в нескольких минутах от станции метро «Нариман Нариманов», обеспечивая своим жителям комфортную жизнь в одной из самых удобных локаций города. Жизнь в центре Баку — это возможность быстрее добираться до работы, учебы, торговых центров и других повседневных объектов, тратить меньше времени на дорогу и наслаждаться более высоким качеством жизни.

В проекте представлены квартиры различных планировок: студии, двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры. Особого внимания заслуживают четырёхкомнатные квартиры площадью 127,42 кв. м, которые станут идеальным выбором для больших семей. Покупателям доступны как полностью готовые квартиры, так и варианты в строящихся корпусах, что позволяет выбрать жильё в соответствии со своими планами. Просторная гостиная, уютные спальни, отдельная кухня и продуманная планировка обеспечивают комфортную жизнь сегодня и делают такую недвижимость выгодной инвестицией на будущее. City Garden Narimanov выделяется не только своим удачным расположением, но и высоким качеством строительства и используемых материалов. Фасады комплекса облицованы долговечным керамогранитом, устойчивым к воздействию высоких и низких температур. Этот материал не только сохраняет современный внешний вид здания, но и обеспечивает его надёжность и долговечность на протяжении многих лет.

В проекте особое внимание уделено звуковому и тепловому комфорту. Система изоляции, применяемая в фасадах и оконных конструкциях, значительно снижает уровень уличного шума. Дополнительная тепло- и звукоизоляция между стенами и перекрытиями квартир помогает минимизировать проникновение шума из соседних помещений и одновременно повышает энергоэффективность жилья. Комплекс оснащён централизованной системой отопления, которая обеспечивает равномерный и стабильный обогрев квартир в зимний период, сводя к минимуму необходимость в дополнительных индивидуальных решениях. Квартиры передаются владельцам с премиальной отделкой, что позволяет новосёлам переехать в кратчайшие сроки без дополнительных затрат времени, сил и бюджета на ремонт. При отделке используются материалы и оборудование ведущих мировых производителей: немецкий паркет HARO, электроустановочные изделия итальянского бренда GEWISS, негорючие электрические кабели Prysmian (Италия), обои Zambaiti Parati (Италия), сантехника GROHE (Германия), а также керамогранит Infinity (Италия) для ванных комнат и общественных зон.

В проекте создаётся развитая инфраструктура, которая обеспечит жителям всё необходимое для комфортной повседневной жизни. На территории комплекса предусмотрены новый торговый центр, фитнес-центр, а также школа LANDAU School, которая начнёт работу уже в сентябре. Кроме того, комплекс предлагает 17,4 гектара озеленённой территории, создавая спокойную и здоровую среду для жизни вдали от городского шума. В этом проекте также действует модель «Покупай свой дом по частям», предлагаемая компанией Kristal. Благодаря этой программе покупатели могут приобретать квартиру поэтапно — без процентов и без ежемесячных платежей. Уже сегодня можно начать инвестировать в своё будущее, приобретая квадратные метры постепенно, а по мере роста стоимости недвижимости увеличивается и ценность самой инвестиции.